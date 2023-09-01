The ODP Corporation Platy

Adresár spoločností
Platy The ODP Corporation sa pohybujú od $139,300 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $190,950 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov The ODP Corporation. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $171K
Predaj
$139K
Manažér softvérového inžinierstva
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v The ODP Corporation predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $190,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v The ODP Corporation je $171,000.

Ďalšie zdroje