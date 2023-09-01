Adresár spoločností
The Economist
The Economist Platy

Platy The Economist sa pohybujú od $47,509 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $186,961 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov The Economist. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $47.5K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $187K
Produktový manažér
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Predaj
$98.5K
UX výskumník
$91.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v The Economist predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $186,961. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v The Economist je $98,500.

Ďalšie zdroje