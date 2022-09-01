Adresár spoločností
The Container Store
The Container Store Platy

Platy The Container Store sa pohybujú od $50,250 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $108,780 pre Softvérový inžinier na hornej hranici.

Zákaznícky servis
$50.3K
Finančný analytik
$71.7K
Produktový manažér
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softvérový inžinier
$109K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v The Container Store predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $108,780. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v The Container Store je $81,597.

Ďalšie zdroje