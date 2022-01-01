Adresár spoločností
The Clorox Company
The Clorox Company Platy

Platy The Clorox Company sa pohybujú od $109,450 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $236,640 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov The Clorox Company. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $121K
Účtovník
$109K
Obchodný rozvoj
$161K

Zákaznícky servis
$117K
Manažér dátovej vedy
$172K
Ľudské zdroje
$237K
Informačný technológ (IT)
$131K
Predaj
Median $165K
Architekt riešení
Median $190K
Rizikový kapitalista
$130K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti The Clorox Company podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v The Clorox Company predstavuje Ľudské zdroje at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $236,640. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v The Clorox Company je $146,265.

Odporúčané pozície

