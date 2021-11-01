Adresár spoločností
The Boring Company
The Boring Company Platy

Platy The Boring Company sa pohybujú od $89,550 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $230,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov The Boring Company. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $230K

Full-Stack softvérový inžinier

Strojný inžinier
Median $90K
Dátový vedec
$149K

Hardvérový inžinier
$143K
Produktový dizajnér
$89.6K
Projektový manažér
$154K
Nábor zamestnancov
$119K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v The Boring Company predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $230,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v The Boring Company je $142,811.

