Tezos Platy

Mediánový plat Tezos je $117,348 pre Softvérový inžinier . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tezos. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Softvérový inžinier
$117K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Tezos predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $117,348. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tezos je $117,348.

