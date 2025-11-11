Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA) odmeňovanie in United States v Tesla sa pohybuje od $127K za year pre P1 do $242K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $200K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tesla. Posledná aktualizácia: 11/11/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
$127K
$116K
$10.5K
$286
P2
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
$206K
$159K
$47.4K
$0
P4
$242K
$177K
$65K
$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Tesla podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Tesla podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.