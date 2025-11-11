Inžinier strojového učenia odmeňovanie in United States v Tesla sa pohybuje od $243K za year pre P2 do $339K za year pre P3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $380K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tesla. Posledná aktualizácia: 11/11/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$243K
$156K
$86.3K
$438
P3
$339K
$186K
$148K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Tesla podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
