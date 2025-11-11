Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Tesla sa pohybuje od $124K za year pre P1 do $282K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $221K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tesla. Posledná aktualizácia: 11/11/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
$124K
$113K
$10.6K
$308
P2
$193K
$147K
$45.4K
$1.3K
P3
$231K
$171K
$58.9K
$1.4K
P4
$282K
$187K
$93.5K
$1.9K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Tesla podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
