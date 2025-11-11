Adresár spoločností
Tesla Technický náborár Platy

Technický náborár odmeňovanie in United States v Tesla sa pohybuje od $101K za year pre P2 do $216K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $157K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tesla. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$101K
$94.7K
$6.7K
$0
P3
$161K
$132K
$28.7K
$0
P4
$216K
$155K
$61.7K
$0
Zobraziť 2 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Tesla podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Tesla podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Recruiter ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický náborár v Tesla in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $216,333. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tesla pre pozíciu Technický náborár in United States je $152,000.

