Tesla
  • Platy
  • Mechanický inžinier

  • Konštrukčný inžinier

  • San Francisco Bay Area

Tesla Konštrukčný inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Konštrukčný inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Tesla sa pohybuje od $89.1K za year pre P1 do $353K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $171K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tesla. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
Associate Engineer
$89.1K
$89.1K
$0
$0
P2
Engineer
$156K
$121K
$30.9K
$5K
P3
Senior Engineer
$201K
$154K
$46.7K
$0
P4
Staff Engineer
$353K
$198K
$155K
$0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Tesla podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Tesla podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Konštrukčný inžinier v Tesla in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $353,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tesla pre pozíciu Konštrukčný inžinier in San Francisco Bay Area je $152,000.

Ďalšie zdroje