Tesla Analytik obchodnej inteligencie Platy v United States

Analytik obchodnej inteligencie odmeňovanie in United States v Tesla sa pohybuje od $100K za year do $139K. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $110K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tesla. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
P1
Associate Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Business Analyst
$115K
$109K
$6.3K
$0
P3
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Tesla podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Tesla podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Analytik obchodnej inteligencie v Tesla in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $139,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tesla pre pozíciu Analytik obchodnej inteligencie in United States je $108,000.

