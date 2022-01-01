Adresár Spoločností
Tesco
Tesco Platy

Platový rozsah Tesco sa pohybuje od $6,071 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $160,217 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tesco. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $104K
Produktový manažér
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Dátový vedec
Median $91.3K
Technický manažér programu
Median $48.2K
Administratívny asistent
Median $30.8K
Predaj
Median $31.8K
Účtovník
$44.1K

Technický účtovník

Rozvoj obchodu
$100K
Copywriter
$38.5K
Zákaznícky servis
$32K
Dátový analytik
$63.7K
Manažér dátovej vedy
$64.2K
Finančný analytik
$137K
Grafický dizajnér
$121K
Ľudské zdroje
$6.1K
Informatik (IT)
$78.2K
Právne oddelenie
$33.7K
Manažérsky konzultant
$85.6K
Produktový dizajnér
$160K
Personálny nábor
$47.8K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Tesco je Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $160,217. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Tesco je $63,729.

