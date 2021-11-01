Adresár Spoločností
Terumo Platy

Platový rozsah Terumo sa pohybuje od $102,900 v celkovej kompenzácii ročne pre Biomedicínsky inžinier na spodnom konci do $166,830 pre Obchodné operácie na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Terumo. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $118K
Biomedicínsky inžinier
$103K
Obchodné operácie
$167K

Hardvérový inžinier
$121K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Terumo je Obchodné operácie at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $166,830. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Terumo je $119,300.

