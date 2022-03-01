Adresár Spoločností
Tencent Holdings
Tencent Holdings Platy

Platový rozsah Tencent Holdings sa pohybuje od $43,084 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $666,650 pre Informatik (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tencent Holdings. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Obchodný analytik
$43.1K
Rozvoj obchodu
$108K
Dátový vedec
$63.5K

Informatik (IT)
$667K
Právne oddelenie
$301K
Manažér partnerov
$158K
Produktový manažér
$55.9K
Softvérový inžinier
$102K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Tencent Holdings je Informatik (IT) at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $666,650. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Tencent Holdings je $104,824.

Ďalšie zdroje