Tenable
Tenable Platy

Platový rozsah Tenable sa pohybuje od $43,447 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $487,775 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tenable. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Produktový manažér
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Softvérový inžinier
Median $149K

Full-stack softvérový inžinier

Predaj
Median $170K

Spokojnosť zákazníkov
$214K
Dátový vedec
$43.4K
Informatik (IT)
$83.6K
Marketingové operácie
$67.3K
Produktový dizajnér
$127K
Personálny nábor
$140K
Manažér softvérového inžinierstva
$205K
Architekt riešení
$276K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Tenable podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Tenable je Produktový manažér at the Principal Product Manager level s ročnou celkovou kompenzáciou $487,775. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Tenable je $159,516.

