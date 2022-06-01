Templafy Platy

Adresár Spoločností
Templafy
Platový rozsah Templafy sa pohybuje od $68,559 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $155,775 pre Technical Account Manager na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Templafy. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $85.9K
Produktový manažér
$106K
Projektový manažér
$70.3K

Personálny nábor
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Technický manažér programu
$153K
FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в Templafy, е Technical Account Manager at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $155,775. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Templafy, е $95,901.

