Temasek Platy

Platový rozsah Temasek sa pohybuje od $10,612 v celkovej kompenzácii ročne pre Prevádzkové operácie zákazníckeho servisu na spodnom konci do $218,900 pre Informatik (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Temasek. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $74.8K

Full-stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $112K
Prevádzkové operácie zákazníckeho servisu
$10.6K

Dátový analytik
$63.7K
Finančný analytik
$192K
Hardvérový inžinier
$54.4K
Informatik (IT)
$219K
Produktový manažér
$31.3K
Projektový manažér
$29.9K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Temasek es Informatik (IT) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $218,900. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Temasek es $63,701.

