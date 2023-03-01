Adresár spoločností
Telia
Telia Platy

Platy Telia sa pohybujú od $38,667 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $115,247 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Telia. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $89.8K
Produktový manažér
Median $71.7K
Zákaznícky servis
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dátový vedec
$75.7K
Informačný technológ (IT)
$102K
Predaj
$75.4K
Manažér softvérového inžinierstva
$115K
Architekt riešení
$75.3K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Telia predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $115,247. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Telia je $75,533.

