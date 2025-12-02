Adresár spoločností
Telecom Jobs
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

Telecom Jobs Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in Kazakhstan v Telecom Jobs sa pohybuje od KZT 12.66M do KZT 17.63M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Telecom Jobs. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$26.6K - $31.4K
Kazakhstan
Bežný rozsah
Možný rozsah
$24.9K$26.6K$31.4K$34.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Dátový vedec príspevkovs v spoločnosti Telecom Jobs na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Telecom Jobs?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový vedec ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Telecom Jobs in Kazakhstan predstavuje ročnú celkovú odmenu KZT 17,627,095. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Telecom Jobs pre pozíciu Dátový vedec in Kazakhstan je KZT 12,655,351.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Telecom Jobs

Súvisiace spoločnosti

  • Spotify
  • Stripe
  • Uber
  • Pinterest
  • Intuit
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/telecom-jobs/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.