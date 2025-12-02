Adresár spoločností
Teladoc Health
Teladoc Health Technický programový manažér Platy

Priemerné Technický programový manažér celkové odmeňovanie in United States v Teladoc Health sa pohybuje od $168K do $239K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Teladoc Health. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$190K - $217K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$168K$190K$217K$239K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Teladoc Health podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický programový manažér v Teladoc Health in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $238,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Teladoc Health pre pozíciu Technický programový manažér in United States je $168,075.

