Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United States v Teladoc Health dosahuje $270K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Teladoc Health. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Mediánový balík
company icon
Teladoc Health
Software Engineering Manager
Mountain View, CA
Celkom za rok
$270K
Úroveň
L3
Základný plat
$210K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$20K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Teladoc Health?
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Teladoc Health podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Teladoc Health in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $346,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Teladoc Health pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $264,104.

Ďalšie zdroje

