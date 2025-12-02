Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Teladoc Health sa pohybuje od $102K za year pre Software Engineer I do $223K za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $185K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Teladoc Health. Posledná aktualizácia: 12/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
V spoločnosti Teladoc Health podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)
