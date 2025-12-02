Adresár spoločností
Teladoc Health
Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in United States v Teladoc Health sa pohybuje od $245K do $342K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Teladoc Health. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$266K - $322K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$245K$266K$322K$342K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Teladoc Health podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Teladoc Health in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $342,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Teladoc Health pre pozíciu Predaj in United States je $244,850.

Ďalšie zdroje

