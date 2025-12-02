Produktový dizajnér odmeňovanie in United States v Teladoc Health dosahuje $173K za year pre Senior Product Designer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $163K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Teladoc Health. Posledná aktualizácia: 12/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$173K
$159K
$5.8K
$8.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
V spoločnosti Teladoc Health podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.