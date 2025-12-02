Adresár spoločností
Teladoc Health
  • Platy
  • Marketing

  • Všetky platy Marketing

Teladoc Health Marketing Platy

Marketing odmeňovanie in United States v Teladoc Health dosahuje $139K za year pre Senior. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $98.8K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Teladoc Health. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Marketing I
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing II
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$139K
$119K
$12.5K
$7K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Teladoc Health podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketing v Teladoc Health in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $179,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Teladoc Health pre pozíciu Marketing in United States je $109,000.

