
Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in United States v Teladoc Health sa pohybuje od $41.4K do $57.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Teladoc Health. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$44.9K - $54.4K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$41.4K$44.9K$54.4K$57.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Teladoc Health podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zákaznícky servis v Teladoc Health in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $57,907. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Teladoc Health pre pozíciu Zákaznícky servis in United States je $41,434.

Ďalšie zdroje

