Teladoc Health Platy

Platy Teladoc Health sa pohybujú od $49,670 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $305,000 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Teladoc Health. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Zdravotnícka informatika

Produktový manažér
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Manažér softvérového inžinierstva
Median $270K
Produktový dizajnér
Median $163K

UX dizajnér

Architekt riešení
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Zákaznícky servis
$49.7K
Úspech zákazníka
$109K
Nábor zamestnancov
$199K
Predaj
$294K
Manažér technických programov
$204K
UX výskumník
$206K
Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Teladoc Health podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Teladoc Health predstavuje Architekt riešení s ročnou celkovou odmenou $305,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Teladoc Health je $178,333.

Ďalšie zdroje