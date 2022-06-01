Adresár spoločností
TEGNA
TEGNA Platy

Platy TEGNA sa pohybujú od $61,690 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Finančný analytik na spodnej hranici až po $65,325 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TEGNA. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Finančný analytik
$61.7K
Softvérový inžinier
$65.3K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v TEGNA predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $65,325. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TEGNA je $63,508.

Ďalšie zdroje

