Tecnotree Convergence
Tecnotree Convergence Produktový manažér Platy

Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in India v Tecnotree Convergence sa pohybuje od ₹3.07M do ₹4.2M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tecnotree Convergence. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$37.9K - $45K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$35K$37.9K$45K$47.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Tecnotree Convergence in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,197,373. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tecnotree Convergence pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹3,065,907.

