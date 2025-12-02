Adresár spoločností
TechnoMile
TechnoMile Architekt riešení Platy

Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in United States v TechnoMile sa pohybuje od $133K do $189K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TechnoMile. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$150K - $171K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$133K$150K$171K$189K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v TechnoMile?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v TechnoMile in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $188,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TechnoMile pre pozíciu Architekt riešení in United States je $132,800.

