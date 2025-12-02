Adresár spoločností
Technology & Strategy
Technology & Strategy Manažérsky konzultant Platy

Priemerné Manažérsky konzultant celkové odmeňovanie in United Arab Emirates v Technology & Strategy sa pohybuje od AED 486K do AED 690K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Technology & Strategy. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$150K - $178K
United Arab Emirates
Bežný rozsah
Možný rozsah
$132K$150K$178K$188K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Technology & Strategy?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v Technology & Strategy in United Arab Emirates predstavuje ročnú celkovú odmenu AED 690,005. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Technology & Strategy pre pozíciu Manažérsky konzultant in United Arab Emirates je AED 486,003.

Ďalšie zdroje

