TechnoGen
TechnoGen Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in United States v TechnoGen sa pohybuje od $37.4K do $53.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TechnoGen. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$42.3K - $48.2K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$37.4K$42.3K$48.2K$53.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v TechnoGen?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v TechnoGen in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $53,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TechnoGen pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $37,350.

Ďalšie zdroje

