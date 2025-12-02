Adresár spoločností
Technisys
Priemerné Účtovník celkové odmeňovanie in Argentina v Technisys sa pohybuje od ARS 21.93M do ARS 30.02M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Technisys. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$18.1K - $21.4K
Argentina
Bežný rozsah
Možný rozsah
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Účtovník v Technisys in Argentina predstavuje ročnú celkovú odmenu ARS 30,021,179. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Technisys pre pozíciu Účtovník in Argentina je ARS 21,928,513.

Ďalšie zdroje

