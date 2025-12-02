Adresár spoločností
TechnipFMC
TechnipFMC Projektový manažér Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TechnipFMC. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$81.4K - $95.3K
Brazil
Bežný rozsah
Možný rozsah
$71K$81.4K$95.3K$101K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v TechnipFMC in Brazil predstavuje ročnú celkovú odmenu R$559,028. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TechnipFMC pre pozíciu Projektový manažér in Brazil je R$391,797.

