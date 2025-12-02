Adresár spoločností
Tech Mahindra
Tech Mahindra Rizikový kapitalista Platy

Rizikový kapitalista odmeňovanie in India v Tech Mahindra dosahuje ₹368K za year pre U1. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tech Mahindra. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$4.1K - $4.9K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Aké sú kariérne úrovne v Tech Mahindra?

Zahrnuté pozície

Asociát

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Rizikový kapitalista v Tech Mahindra in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹452,613. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tech Mahindra pre pozíciu Rizikový kapitalista in India je ₹318,797.

