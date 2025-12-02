Adresár spoločností
Tech Mahindra
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Technický spisovateľ

  • Všetky platy Technický spisovateľ

Tech Mahindra Technický spisovateľ Platy

Priemerné Technický spisovateľ celkové odmeňovanie in Canada v Tech Mahindra sa pohybuje od CA$70K do CA$102K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tech Mahindra. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$57.3K - $66.6K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Tech Mahindra?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický spisovateľ v Tech Mahindra in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$101,572. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tech Mahindra pre pozíciu Technický spisovateľ in Canada je CA$69,991.

Ďalšie zdroje

