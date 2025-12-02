Adresár spoločností
Tech Mahindra
Technický programový manažér odmeňovanie in United States v Tech Mahindra sa pohybuje od $138K za year pre U2 do $125K za year pre U3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $150K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
U1
Associate Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
Technical Program Manager
$138K
$138K
$0
$0
U3
Senior Technical Program Manager
$125K
$125K
$0
$0
U4
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Tech Mahindra?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický programový manažér v Tech Mahindra in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $250,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tech Mahindra pre pozíciu Technický programový manažér in United States je $130,000.

