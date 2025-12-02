Technický programový manažér odmeňovanie in United States v Tech Mahindra sa pohybuje od $138K za year pre U2 do $125K za year pre U3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $150K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tech Mahindra. Posledná aktualizácia: 12/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
Nenašli sa žiadne platy
