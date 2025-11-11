Adresár spoločností
Teamworks
Teamworks Dátový inžinier Platy

Mediánový Dátový inžinier kompenzačný balík in Canada v Teamworks dosahuje CA$214K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Teamworks. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Mediánový balík
Teamworks
Data Engineer
Celkom za rok
CA$214K
Úroveň
Základný plat
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
0-1 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Teamworks?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový inžinier v Teamworks in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$281,646. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Teamworks pre pozíciu Dátový inžinier in Canada je CA$204,288.

