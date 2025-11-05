Adresár spoločností
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Teamworks dosahuje $174K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Teamworks. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Teamworks
Software Engineer II
Richmond, VA
Celkom za rok
$174K
Úroveň
P3
Základný plat
$161K
Stock (/yr)
$9.3K
Bonus
$3.2K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Teamworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Teamworks in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $227,310. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Teamworks pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $164,400.

