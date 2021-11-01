Adresár spoločností
TeamSnap
TeamSnap Platy

Platy TeamSnap sa pohybujú od $84,575 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketing na spodnej hranici až po $157,500 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TeamSnap. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Softvérový inžinier
Median $158K

Backend softvérový inžinier

Marketing
$84.6K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v TeamSnap predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $157,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TeamSnap je $121,038.

Ďalšie zdroje

