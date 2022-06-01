Adresár spoločností
Teachers Pay Teachers
Teachers Pay Teachers Platy

Platy Teachers Pay Teachers sa pohybujú od $180,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $220,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Teachers Pay Teachers. Posledná aktualizácia: 9/20/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $200K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $180K
Produktový manažér
Median $220K

Nábor zamestnancov
$191K
Manažér softvérového inžinierstva
$210K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Teachers Pay Teachers predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $220,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Teachers Pay Teachers je $200,000.

