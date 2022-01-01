Adresár spoločností
TDK
TDK Platy

Platy TDK sa pohybujú od $15,672 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $256,275 pre Materiálový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TDK. Posledná aktualizácia: 9/20/2025

$160K

Hardvérový inžinier
Median $156K

ASIC inžinier

Softvérový inžinier
Median $166K

Inžinier strojového učenia

Strojný inžinier
Median $170K

Dátový vedec
$15.7K
Informačný technológ (IT)
$122K
Materiálový inžinier
$256K
Produktový dizajnér
$88.5K
Produktový manažér
$106K
Projektový manažér
$56.4K
Manažér technických programov
$218K
Často kladené otázky

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti TDK je Materiálový inžinier at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $256,275. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TDK je $138,853.

