TDCX
TDCX Platy

Platy TDCX sa pohybujú od $11,390 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $42,870 pre Predaj na hornej hranici. Posledná aktualizácia: 9/20/2025

$160K

Predaj
Median $42.9K
Administratívny asistent
$26.3K
Obchodný analytik
$33.6K

Obchodný rozvoj
$30K
Zákaznícky servis
$23.6K
Operácie zákazníckeho servisu
$28.6K
Informačný technológ (IT)
$14.7K
Marketing
$37.2K
Marketingové operácie
$36.5K
Nábor zamestnancov
$11.4K
Softvérový inžinier
$15.1K
