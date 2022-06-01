Adresár spoločností
TD SYNNEX
TD SYNNEX Platy

Platy TD SYNNEX sa pohybujú od $43,396 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $179,100 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TD SYNNEX. Posledná aktualizácia: 9/20/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $155K
Obchodný analytik
$51.8K
Obchodný rozvoj
Median $78K

Korporátny rozvoj
$47.7K
Finančný analytik
$53.9K
Informačný technológ (IT)
$69.3K
Produktový dizajnér
$97K
Produktový manažér
$69.8K
Manažér programov
$58.6K
Predaj
$43.4K
Predajný inžinier
$99.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$179K
Manažér technických programov
$61.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v TD SYNNEX predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $179,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TD SYNNEX je $69,345.

