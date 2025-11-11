Adresár spoločností
Tata Group
Tata Group Full-Stack softvérový inžinier Platy

Mediánový Full-Stack softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Tata Group dosahuje ₹1.75M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Group. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Mediánový balík
company icon
Tata Group
Full-Stack Software Engineer
Chennai, TN, India
Celkom za rok
₹1.75M
Úroveň
L3
Základný plat
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹175K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Tata Group?
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tata Group podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Tata Group in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹9,536,791. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tata Group pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in India je ₹2,539,082.

