Tata Group
Tata Group Softvérový inžinier Platy v Chennai Metropolitan Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Chennai Metropolitan Area v Tata Group dosahuje ₹1.72M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Group. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Tata Group
Machine Learning Engineer
Chennai, TN, India
Celkom za rok
₹1.72M
Úroveň
L3
Základný plat
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Tata Group?
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tata Group podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Tata Group in Chennai Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,248,234. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tata Group pre pozíciu Softvérový inžinier in Chennai Metropolitan Area je ₹1,565,876.

