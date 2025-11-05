Adresár spoločností
Tata Group
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Marketing

  • Všetky platy Marketing

  • Mumbai Metropolitan Region

Tata Group Marketing Platy v Mumbai Metropolitan Region

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Group. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Potrebujeme už len 4 ďalších Marketing príspevkovs v spoločnosti Tata Group na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tata Group podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Marketing ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketing v Tata Group in Mumbai Metropolitan Region predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,457,410. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tata Group pre pozíciu Marketing in Mumbai Metropolitan Region je ₹3,147,416.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Tata Group

Súvisiace spoločnosti

  • Snap
  • Lyft
  • Square
  • Amazon
  • Tesla
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje