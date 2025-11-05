Adresár spoločností
Tata Group
Tata Group Chemický inžinier Platy v Greater Amsterdam Area

Priemerné Chemický inžinier celkové odmeňovanie in Greater Amsterdam Area v Tata Group sa pohybuje od €61.3K do €87.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Group. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemerná celková odmena

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Bežný rozsah
Možný rozsah
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tata Group podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Chemický inžinier v Tata Group in Greater Amsterdam Area predstavuje ročnú celkovú odmenu €87,511. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tata Group pre pozíciu Chemický inžinier in Greater Amsterdam Area je €61,333.

