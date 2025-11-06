Softvérový inžinier odmeňovanie in Kolkata Metropolitan Area v Tata Consultancy Services sa pohybuje od ₹371K za year pre C1Y do ₹1.52M za year pre C3B. Mediánový yearný kompenzačný balík in Kolkata Metropolitan Area dosahuje ₹737K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Consultancy Services. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
C1Y
₹371K
₹371K
₹0
₹0
C1
₹498K
₹496K
₹0
₹2.2K
C2
₹772K
₹770K
₹1.5K
₹0
C3A
₹1.22M
₹1.22M
₹0
₹0
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Tata Consultancy Services podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
